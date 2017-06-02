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Общество
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Салим Муслимов: «В Азербайджане было создано 1,6 млн рабочих мест» 02.06.2017 10:40

В пятницу, 2 июня, в Милли Меджлисе проходит семинар «Содействие развитию социально-экономических прав в Азербайджане из перспективы Европейской социальной хартии».

Как сообщает 1news.az, на мероприятии, организованном Комитетом ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию в сотрудничестве с Департаментом Европейской социальной хартии Совета Европы, выступил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, который указал, что в республике социальная политика является приоритетным направлением государственной политики.

По его словам, права граждан по труду и социальному обеспечению отражены в Конституции Азербайджана и для их реализации создана законодательная база.

«После присоединения Азербайджана к Европейской социальной хартии в 2004 году в республике было открыто 1,6 млн рабочих мест. Число безработных снизилось до 5%, доходы граждан возросли в 8 раз», - указал он.

С.Муслимов отметил, что в настоящее время в Азербайджане 2 млн 330 тыс. граждан ежемесячно получают пособия на общую сумму 316 млн манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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