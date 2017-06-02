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Общество

За 100 дней очищено от мин свыше 2,34 млн кв. метров территории села Джоджуг Марджанлы – ФОТО 02.06.2017 09:42

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в четверг, 1 июня, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 17 413 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ были обнаружены 1201 осколок, одна ракета марки ПГ-7ВЛ и 2 противопехотные мины марки ОЗМ-72.

В целом за последние 100 дней очистки в Джоджуг Марджанлы проверен 151 дом, обнаружены 72 неразорвавшихся боеприпаса, 25 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 31 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружено 111 тысяч 686 осколков.

В результате очищено 2 млн 341 тысяча 025 квадратных метров (234,10 гектаров) территории села.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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