В Баку прошло мероприятие по созданию аудиокниг для детей с ограниченными возможностями зрения

1 июня – в Международный день защиты детей – в отеле Pullman Baku в рамках проекта «Школьные сообщества» состоялось мероприятие, посвященное созданию аудиокниг для детей с ограниченными возможностями зрения, а также презентация первого номера журнала Birlikdə.

Как сообщили в Минобразования, мероприятие состоялось по инициативе портала community.az, при поддержке Министерства образования.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя проекта «Школьные сообщества» Нигяр Алиева заявила, что идея создания аудиокниг зародилась как результат проводимого конкурса «Идея- 2017» (Ideya-2017), заняв первое место.

По словам Нигяр Алиевой, реализация данного проекта – это своеобразный посыл всему обществу.

В свою очередь спонсоры проекта – AccessBank, страховая компания Axa MBASK, Lor Hospital, клиника Referance, Pasha Holding – единодушны в том, что, реализовав идею создания аудиокниг, организаторам проекта удалось в Международный день защиты детей осчастливить сотни детей с ограниченными возможностями зрения. Идея данного проекта говорит о том, что мы не можем оставаться в стороне, когда в нас так нуждаются. Понимание того, что эти дети нуждаются в сильных и уверенных взрослых, мотивирует нас на создание подобных, социально адаптированных проектов. Цель проекта – создать уникальную детскую площадку, направленную на дальнейшую адаптацию детей с ограниченными возможностями зрения в окружающем мире.

Автором данной прекрасной идеи создания аудиокниг является учительница музыки средней школы города Исмаиллы – Сура Мехтиева. Возможность предложить свою идею появилась тогда, когда в 2016 году портал сommunity.az в рамках проекта «Школьные сообщества» дал старт новому конкурсу под названием «İdeya-2017». В рамках конкурса на портал community.az стали поступать различные идеи родителей, могущие разнообразить жизнь детей.

В ходе мероприятие также был продемонстрирован социальный ролик, где дети с ограниченными возможностями зрения поделились своими интересными отзывами об аудиокнигах. После просмотра социального ролика Нигяр Алиева вкратце рассказала о его сути: «Если даже мы не в состоянии облегчить тяжелую судьбу этих детей, мы можем хоть как-то сделать ее ярче».

В рамках проекта на первом этапе было создано 1000 аудиокниг, в которых собраны детские сказки и рассказы. В записи книг участвовали как школьники, так и представители интеллигенции Азербайджана.

Эти книги будут переданы в Республиканскую школу-интернат № 5, где дети с ограниченными возможностями зрения получают образование. Аудиокниги будут впоследствии дополняться новыми произведениями азербайджанской и мировой литературы по желанию самих детей.

Также она отметила, что по окончании проекта аудиокниги будут доступны на портале сommunity.az.

В завершение Нигяр Алиева выразила свою благодарность всем спонсорам данного проекта, благодаря посильной поддержке которых удалось его реализовать.

Благодаря поддержке небезразличных людей, оказывающих содействие в реализации подобных социально-образовательных проектов, эти дети не будут чувствовать себя обделенными.

Основная задача инициирования данного проекта со стороны Министерства образования – как можно теснее интегрировать родителей в школьную жизнь и усилить коммуникацию между родителями и учителями.

Школьное сообщество – это самоуправляемое объединение учеников, родителей и учителей, созданное для того, чтобы вместе сделать школьную жизнь интереснее. Основная цель данного проекта – максимально наладить связь всех участников треугольника Учитель-Родитель-Ученик, предоставить детям больше возможностей для развития вне уроков. Данный проект был создан под девизом «Учимся, отдыхаем, развиваемся вместе».

На сегодняшний день проект функционирует в 54 школах по всей республике.

1news.az