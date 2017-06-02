СГБ Азербайджана способствует повышению роли молодежи в обеспечении национальной безопасности – ФОТО

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана организовала информационный тур для молодежи по инициативе Национального совета молодежных организаций Азербайджана и при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщили 1news.az в Центре по связям с общественностью СГБ Азербайджана, данный тур для руководителей молодежных организаций был проведен по указанию начальника Службы, генерал-лейтенанта, Национального героя Азербайджана Мадата Гулиева.

Цель тура - повышение роли молодежи в защите национальных интересов и безопасности Азербайджана.

Вначале участники тура – главы 30 молодежных организаций - почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем ответственные сотрудники аппарата СГБ, Академии СГБ и Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан рассказали участникам о своей работе.

В ходе мероприятия было также рассказано об истории создания органов госбезопасности Азербайджана, отмечалось, что безопасность нашего государства надежно обеспечивается под руководством Президента Ильхама Алиева, говорилось о реформах и успехах в этой сфере, подчеркивалась важность воспитания молодежи в духе патриотизма, верности государству и народу, а также роль молодежных организаций в этом.

В ходе мероприятия было особо отмечено, что Служба государственной безопасности вместе с другими госструктурами всегда будет оказывать поддержку молодежной политике для укрепления безопасности Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

Тимур Рзаев, Э.Т.