Прокомментированы обвинения водителя BakuBus в совершении ДТП со смертельным исходом

Бакинское транспортное агентство прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о совершенном водителем автобуса BakuBus ДТП со смертельным исходом.

В частности, утверждалось, что автобус врезался в фонарный столб, который, в свою очередь, упал на стоявшего неподалеку 14-летнего мальчика и убил его.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, ДТП с участием автобуса BakuBus, двигающегося по маршруту №14, произошло в Ясамальском районе Баку, близ бывшего парка им.Мусабекова.

«В этом ДТП никто не погиб», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.