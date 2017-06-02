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Общество

В программе Təməl обсудили новые правила размещения учителей – ВИДЕО 02.06.2017 18:20

Вышел очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.

На передаче, где были обсуждены результаты диагностического оценивания учителей и новые правила размещения учителей, очередным гостем стал директор департамента по человеческим ресурсам Эшги Багиров.

Э.Багиров указал, что во время проведения диагностического оценивания учителей по всей территории республики были изучены в том числе и все представленные педагогами документы.

«В ходе проверки этих документов был выявлен ряд недостатков и для их устранения представлены различные предложения. Например, раньше смена места работы в одном районе из одной школы в другую была в полномочиях местных учебных заведений. Исследование показало, что были случаи, когда педагог, не имея на то веского основания, переходил работать из сельской школы в городскую. Кроме того, выяснилось, что на работу принимали учителей, не прошедших  конкурс», - указал он.

По его словам, для решения этих проблем были подготовлены новые правила. «Одним из новшеств является то, что перевод педагога внутри района или города из одной школы в другую  будет проводить Министерство образования, и для этого создано специальное программное обеспечение», - сказал он.

Э.Багиров указал, что в ближайшее время будет проходить электронная регистрация заявлений учителей, желающих поменять место работы.

«Каждый учитель должен будет в электронной форме разместить на соответствующем сайте свои документы и обосновать свое желание поменять место работы. Это может быть по состоянию здоровья, в связи с созданием семьи и многое другое. При этом будет уделяться внимание и результатам диагностического оценивания учителей», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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