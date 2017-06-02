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Общество

Дорожная полиция со следующей недели будет взимать с водителей онлайн-штрафы за отсутствие ОСАГО 02.06.2017 17:56

Главное управление Государственной Дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили 1news.az в управлении, водители, не имеющие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), будут отстраняться от движения.

«Для усиления контроля над наличием ОСАГО у водителей автомобили, не имеющие страховки, будут определяться по госномерам на дорогах республики, и отношении их владельцев незамедлительно будет составляться электронный протокол», - заявили в управлении и отметили, что такое «онлайн-штрафование» начнется на следующей неделе - со среды, 7 июня.

Отметим, что, согласно статье 469.3 Кодекса об административных правонарушениях, за использование автотранспортных средств без обязательного страхования для физических лиц полагается штраф в размере 50 манатов, для должностных – 100 манатов, для юридических – 300 манатов.

В течение 20 дней после выписки протокола оштрафованный водитель должен сделать ОСАГО.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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Дорожная полиция со следующей недели будет взимать с водителей онлайн-штрафы за отсутствие ОСАГО
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