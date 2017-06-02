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Общество

«Культуру - в массы»: как маскоты Исламских игр подверглись «нападению» в центре Баку - ФОТО 02.06.2017 17:22

На просторах Интернета появилась фотография, на которой скульптуры маскотов Игр исламской солидарности, недавно прошедших в Баку, подверглись «нападению»… ребенка.

Фото, на которой ребенок взбирается на одну из скульптур, видимо, приняв ее за тематический аттракцион «Юный скалолаз», моментально стало причиной дискуссий.

Кто-то упрекал родителей ребенка за то, что те не объяснили ему, что скульптуры установлены для украшения города. Другие призывали штрафовать и ребенка, и родителей. Третьи вообще не понимали, в чем проблема, учитывая малое количество игровых площадок для детей в городе,  и даже усмотрели в этом поступке ребенка склонность верховой езде.

Спорить можно до бесконечности. Однако такое поведение мальчика – это действительно следствие воспитания его родителей. Делать прогнозы о том, кто из него вырастет, или пытаться объяснить, почему он совершил этот поступок, мы не будем.

Однако фотография однозначно не вызывает умиления от детской непосредственности. Это – отсутствие культуры, и прежде всего, культуры поведения в обществе. Культуры отношения к своему городу. И хотя многие приводят в качестве примеров многочисленные фотографии из интернета, где взрослые позируют с памятниками, они в данном случае неуместны. Есть разница между смешным и диким. Есть разница между попыткой пошутить, сделав забавное фото возле скульптуры, и попыткой сломать то, что по какой-то причине вызвало живой интерес.

Ну и, безусловно, возникает вопрос: куда смотрит охрана Площади фонтанов, где была сделана фотография, и где были взрослые, один из которых и сделал это фото?

Фото: Disput.az

1news.az

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На просторах Интернета появилась фотография, на которой скульптуры маскотов Игр исламской солидарности, недавно прошедших в Баку, подверглись «нападению»… ребенка.
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