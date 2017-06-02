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Общество

Счастье в глазах: как порадовали воспитанников шелтера в Международный день защиты детей – ФОТО 02.06.2017 16:49

Дети – самые беззащитные создания на Земле, когда за ними не стоит сильное родительское плечо. Брошенные на произвол судьбы, они лишаются возможности наслаждаться, казалось бы, самой беззаботной порой и ощущают свою ненужность, которая превращает их жизнь в настоящее испытание.

Мы неоднократно рассказывали вам о Реинтеграционном центре, функционирующем при НПО «Союз детей Азербайджана». Здесь нашли временное пристанище дети, подвергшиеся насилию, отпрыски наркоманов, алкоголиков, проституток и просто безответственных родителей, выбросивших на улицу свое чадо.

Конечно, оказавшись без крыши над головой, они практически не имели шансов на выживание, однако им повезло быть замеченными добрыми людьми и пристроенными в шелтер. Здесь, помимо крова и пропитания, беспризорные дети получают возможность общаться со своими сверстниками, оказавшимися в аналогичной ситуации, что позволяет им не чувствовать себя такими одинокими.

Минувшим вечером в связи с Международным днем защиты детей Наиля Султанова – девушка, которая не имеет благотворительной организации, однако регулярно помогает тем, кто в этом нуждается, совместно с группой неравнодушных людей, решила устроить детишкам из шелтера яркий праздник.

В одном из бакинских ресторанов для них был накрыт стол и организована развлекательная программа. Ведущим выступил Имран Дадашев, который раскрасил вечер живым исполнением и приглашал детишек присоединиться к нему. Учитывая, что воспитанники интерната сами поют в хоре, они нисколько не испугались подобного предложения – наоборот, с воодушевлением исполнили азербайджанские песни.

Также детей развлекал клоун, после чего началось шоу с мыльными пузырями, шариками и бумажное шоу, которые подарили малышам много положительных эмоций.

Как отмечает Наиля Султанова в беседе с корреспондентом 1news.az, они с подругами решили привести на этот праздник своих собственных детей, чтобы те пообщались со сверстниками из приюта. И действительно, буквально с первых минут они нашли общие темы для разговора, принимали совместное участие в играх и даже не хотели расходиться.

Данная инициатива, принесшая свои положительные плоды, была нацелена в первую очередь на то, чтобы воспитанники интерната не чувствовали себя другими, обделенными, чтобы они понимали «Чужих детей не существует, и мы все – одна большая семья». Ведь именно эти слова являются девизом Реинтеграционного центра.

«Мы отмечали Международный день защиты детей с 8 часов до 12 ночи. Компания «Большой праздник» подарила сто разноцветных шариков для детишек, которые еще больше подняли им настроение. Также пришла аквагример, разрисовавшая детишкам мордашки. Например, на вечер в качестве гостя, помимо воспитанников шелтера, был приглашен маленький Амирчик, который пожелал перевоплотиться в «тигра»», - отмечает Наиля ханум.

Не так давно его трагическая история со счастливым концом потрясла пользователей социальных сетей, проникшихся сочувствием к малышу, спокойно переходившему улицу в положенном месте вместе со своим дедушкой, когда водитель автобуса сбил его, не притормозив на повороте и скрывшись с места преступления. Однако благодаря помощи со стороны фонда «NARGIS» Амирчику была сделана операция и проведено необходимое лечение. Здоровый и веселый он бегал по ресторану и играл с другими детьми.

Также было приятно видеть радость на лице маленькой Ягмур, история которой не меньше всколыхнула общественность. Буквально две недели назад полицейские привели девочку в шелтер, испуганную, с синяком под глазом, после того как родная мать нанесла ей тяжелые телесные увечья и выставила на улицу. Получив психологическую травму, девочка не доверяла окружающим, и, оказавшись в приюте, заработала прозвище «Маугли» из-за своих диких повадок, однако вчера, на празднике, она бегала и всех ласково обнимала, играла, резвилась и веселилась.

«На празднике присутствовали 32 ребенка, и в завершении вечера детям были розданы подарки. Самое главное – нам удалось обрадовать малышей и подарить им улыбку. Очень хочется, чтобы они не чувствовали себя одинокими, потому что у них есть мы – их поддержка и опора», - говорит Н.Султанова.

Напоследок отметим, что Реинтеграционному центру необходима любая помощь, потому что этот шелтер – единственная надежда и спасение для живущих здесь беспризорных детей. Мы призываем вас не оставаться равнодушными к чужим проблемам и оказать приюту поддержку в пределах своих возможностей.

Для этого можно связаться с директором шелтера Васифом Акифли по следующему номеру: (051) 686-92-92.

И добро обязательно к вам вернется.

Лейла Мамедова

Фото: Бахман Мирзоев

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