Министерство внутренних дел изменило правила скрытого патрулирования, внеся изменения в служебную инструкцию о Дорожно-патрульной службе.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с изменениями, патрульный автомобиль и инспектор дорожной полиции должны быть достаточно хорошо видны всем участникам дорожного движения.

«Автомобили ДПС нельзя ставить в местах ограниченной видимости, за любого рода препятствиями - деревьями, зданиями, сооружениями и рекламными щитами.

При этом инспектор Дорожной полиции должен нести службу в соответствующей уставу форме, на оснащенном специальными звуковыми и световыми сигналами служебном патрульном автомобиле или мотоцикле», - отмечено в инструкции.

Тимур Рзаев, Э.Т.