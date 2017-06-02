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Общество

Восстановлено движение по трассе Баку-Шамаха, ранее затопленной селем – ФОТО 02.06.2017 15:34

Восстановлено движение на 80-м километре автотрассы Баку-Шамаха (в местности «Джейранкечмяз»), который был затоплен мощным селем в четверг вечером.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, проезжая часть дороги очищена от грязи и камней сотрудниками «Азеравтойол» с помощью тяжелой техники, оперативно доставленной на место стихийного бедствия.

«Кроме того, очищено от ила и углублено дно реки Джейранкечмяз, тем самым обеспечен нормальный сток воды.

В ходе стихийного бедствия повреждена одна из водосливных труб на территории, а на асфальте появился провал диаметром 5 метров и глубиной 30-40 см. Также подмыто земляное основание дороги.  Сотрудники «Азеравтойол» ликвидируют последствия селя», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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