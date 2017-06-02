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Общество

Минобразования о дальнейшее судьбе 20-й школы 02.06.2017 15:12

В Азербайджане завершается строительство одной из самых больших школ.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов, подходит к концу строительство полной средней школы №20 на 4000 учащихся.

«В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева новопостроенная школа больше предыдущей и станет одним из самых красивых зданий столицы», - написал он, отметив, что с нового учебного года школьники и педагоги начнут занятия в новой школе.

Между тем он сообщил, что в социальных сетях и СМИ распространяется не соответствующая действительности информация о том, что учащиеся и педагоги школы №20 в новом учебном году не будут вовлечены в учебный процесс в данной школе.

«Данная информация не соответствует действительности. Педагоги и учащиеся этой школы с нового учебного года продолжат свою деятельность в этой школе», - написал он.

Напомним, что в 2014 году в Баку было снесено здание средней школы №20, расположенное на проспекте Парламента. 2380 учащихся школы временно были переведены в другие учебные заведения.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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