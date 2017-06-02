В субботу, 3 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове временами дождь, возможна гроза, во второй половине дня будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +18, днем - от +22 до +27 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +16 до +18, днем - от +24 до +26 градусов.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет равна 60–70%.

В районах Азербайджана 3 июня местами ожидаются дожди с грозами, однако в дневные часы преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +27 до +32. В горах ночью - от +8 до +13, днем – от +15 до +20 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 2–4 июня на Абшероне слабое и умеренное колебание метеорологических показателей благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.