В пятницу, 2 июня, в Милли Меджлисе проходит семинар «Содействие развитию социально-экономических прав в Азербайджане из перспективы Европейской социальной хартии».

Как сообщает 1news.az, на мероприятии, организованном Комитетом ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию в сотрудничестве с Департаментом Европейской социальной хартии Совета Европы, выступил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, который указал, что в Азербайджане женщины в основном выбирают сферу здравоохранения и образования.

По его словам, в Азербайджане 86% работников сферы здравоохранения и 73% - образования составляют женщины.

«Эти сферы в основном государственные и там зарплата ниже по сравнению с частным сектором, поэтому среднемесячный доход у женщин меньше, чем у мужчин», - сказал он, отметив, что в азербайджанском законодательстве не предусмотрено конкретной статьи о заработной плате женщин или мужчин.

Министр также указал, что в вопросе приеме на работу представителей сексуальных меньшинств нет никаких ограничений. «Ни у кого не спрашивают его ориентацию во время приема на работу», - сказал он.

Он напомнил, что раньше были ограничения при приеме на тяжелую работу женщин в связи с вопросом материнства, теперь они сняты.

Эльшан Рустамов, Г.Р.