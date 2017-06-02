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Общество

На бульваре дети бесплатно воспользовались аттракционами, прогулками на поездах и катерах - ФОТО 02.06.2017 01:47

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей в Приморском национальном парке прошла акция бесплатного пользования аттракционами, прогулками на поездах и катерах для детей.

В ходе акции, проведенной Управлением Приморского бульвара при поддержке Фонда Гейдара Алиева, дети до 16 лет с 10:00 до 15:00 бесплатно воспользовались средствами развлечения на бульваре, совершили морские прогулки на катерах и поездах.

Участник акции Гурбан Рамазанов сказал, что развлекался на аттракционе «Страна чудес», пожелал, чтобы у всех детей было побольше таких веселых дней.

Родительница Вюсаля Агамалиева отметила, что дети очень рады проведению такой акции. Она поздравила их с 1 июня - Международным днем защиты детей, выразила признательность Управлению Приморского бульвара и Фонду Гейдара Алиева за акцию. Вюсаля Агамалиева пожелала, чтобы родители воспитывали своих детей как достойных граждан нашей Родины.

Приехавшая погостить в Баку Разия Поладова сообщила, что привезла из района внука на это праздничное веселье. Отметив, что для детей созданы все условия, Р.Поладова выразила признательность организаторам.

В ходе акции бесплатные услуги детям оказали 3 детских поезда, 2 автодрома, 2 карнавала, детский павильон, аттракционы «Комната страха», «Пират», «Страна чудес», «Башня», катера «Шафаг» и «Мирвари».

Отметим, что для проведения акции на высоком уровне Управление Приморского бульвара работало в усиленном режиме.

АЗЕРТАДЖ

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