12 июня военный оркестр «The Salamanca Band and Bugles of The Rifles», представляющий министерство обороны Великобритании, проведет совместный концерт с отдельным образцовым военным оркестром Минобороны АР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в АР, в концерте прозвучат различные музыкальные произведения.

Концерт пройдет в Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева в 19:00.

13 июня в 11:00 на Площади фонтанов пройдет совместный концерт военных оркестров двух стран на открытом воздухе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.