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Общество

Минздрав обнародовал результаты медицинско-профилактического обследования 02.06.2017 13:20

Завершилось проводящееся в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева медицинско-профилактическое обследование населения.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения АР, обследование, начавшееся 15 февраля и завершившееся 15 апреля, прошли 5 499 863 человека, из которых 2 640 119 – мужчины, а 2 859 744 – женщины. По Баку обследование прошли 1 308 329 человек.

По республике из обследованных граждан 2 041 388 были привлечены к повторному обследованию, 68 427 - взяты на контроль диспансера, 27 059 - госпитализированы.

Среди первичных заболеваний, обнаруженных при обследовании, большинство составили болезни системы кровообращения (17,2%), болезни дыхательной системы (16,8%) и болезни системы пищеварения (11,7%).

Ялчин Алиев, Э.Т.

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