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Общество

В Азербайджане произошло ощутимое землетрясение 02.06.2017 13:08

Утром в пятницу, 2 июня, в Огузском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, сила подземного толчка, произошедшего в 10:15 по местному времени, составила 4,5 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 9 километров.

Землетрясение ощущалось вблизи эпицентра силой до 4 баллов, в близлежащих районах – с силой до 3 баллов.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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