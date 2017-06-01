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Общество

Выездной ASAN xidmət приступил к оказанию услуг в поселке Тюркян 01.06.2017 12:38

Мобильный ASAN xidmət  1-10 июня будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в поселке Тюркян.

По сообщению пресс-службы ASAN xidmət, мобильная служба данной структуры оказывает в настоящее время выездные коммунальные услуги (ОАО «Азеришыг», «Азерсу» и ПО «Азеригаз») в поселке Мардакян Хазарского района, а в Абшеронском доме молодежи осуществляет выдачу и замену общегражданских паспортов. 

Помимо этого, мобильные автобусы службы предоставляют услуги 20 мая – 8 июня в городе Зардаб, 22 мая – 20 июня - в городе Гусар, 26 мая – 9 июня - в поселке Мехтиабад, а мобильный поезд ASAN обслуживает 22 мая – 5 июня  граждан в Хачмазе.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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