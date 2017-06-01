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Общество

1 июня – Международный день защиты детей 01.06.2017 00:18

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается День защиты детей.

Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.

Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году.

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей – это день мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, осуществление их воспитания и образования на демократической основе.

Этот день - не только шумные и веселые празднования детворы, но и напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

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