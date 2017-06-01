USD1.7020
EUR1.9141
RUB0.0301
Brent51.18
WTI48.74
Золото2 155.07
S&P 500 Index2 411.80
Nikkei 2251 000 000.00
Общество

Seeds for the Future: компания Huawei направит 10 студентов из Баку на IT-стажировку в Китай – ФОТО 01.06.2017 11:50

Китайская компания Huawei отправляет группу студентов из Баку в двухнедельную поездку в Китай, где они смогут лично ознакомиться с индустрией телекоммуникации.

Возможность поехать в Китай получили победители конкурса презентаций на тему информационно-коммуникационных технологий, который состоялся 30 мая в Университете ADA.

Жюри отобрало 10 лучших студентов из 25 участников, которые прошли в заключительный этап конкурса. В общей сложности интерес к программе проявили более 200 человек.  

«В презентации каждого студента нам важно увидеть его понимание глобального процесса развития высоких технологий, его взгляд на то, как развитие технологий может способствовать экономическому росту Азербайджана», - сказал представитель компании Huawei в Азербайджане Чен Лин (Chen Lin).

Он также отметил, что по мере расширения компания Huawei все больше внимания уделяет корпоративной социальной ответственности, и, в частности, заинтересована в выявлении молодых талантов в области IT в странах-партнерах.

Двухнедельная ознакомительная программа будет включать в себя посещение студентами Шэньчжэньского кампуса  компании Huawei – мирового лидера в области информационно-коммуникационных технологий. Также предусмотрен визит в Пекин и знакомство студентов с культурой и особенностями Китая.

«Эта победа – одно из самых важных событий в моей жизни», - говорит студентка Бакинского государственного университета Ягут Гаджизаде, одна из победителей конкурсного отбора, которая уже этим летом отправится в Китай осваивать IT-индустрию.

«Я очень рада, что мне открылась такая возможность, ведь сколько всего я могу узнать в совершенно незнакомой для нас стране и использовать этот опыт на родине», - говорит Ягут, которая заканчивает в этом году учебу по специальности «Компьютерные науки».

Презентация Ягут Гаджизаде была сфокусирована на развитии компьютерных знаний в школах Азербайджана с самого юного возраста, так как «дети – начало всего».

Победителями конкурсного отбора в этом году стали студенты Университета ADA, Азербайджанского технического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета.

Организация студенческих делегаций из Азербайджана в Китай осуществляется в рамках проекта Seeds for the Future («Семена для будущего»). Компания Huawei реализует проект с 2008 года. Для Европы он начал действовать в 2011 году и второй год реализуется в Азербайджане.

В прошлом году участие в проекте было предложено молодым талантам из Нахчывана, среди которых были отобраны 6 студентов, отправившиеся на стажировку в Китай.

Реализации программы Seeds for the Future в Азербайджане содействует Министерство  транспорта, связи и высоких технологий страны. Представитель министерства Фарид Джафаров, выступая во вторник на презентации студенческих проектов в ADA, подчеркнул, что министерство нацелено на увеличение числа участников программы от Азербайджана с каждым годом. 

Программа Seeds for the Future является частью крупного проекта «Прекрасный Азербайджан», инициированного компанией Huawei. Проект состоит из четырех частей – «Прекрасные умы», «Прекрасная культура», «Прекрасная природа» и «Прекрасные люди» – и нацелен на сближение Азербайджана и Китая не только в бизнесе, но и в сфере искусства и науки.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Выставочный центр компании Huawei в Пекине, где подчеркнул, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию информационных и коммуникационных  технологий, и Huawei  играет огромную роль в этом процессе.  

Компания Huawei, имеющая 30-летнюю историю, вот уже 15 лет работает в Азербайджане. За это время к работе в стране были привлечены около 2 тыс. человек. На сегодняшний день компания представлена в более чем 170 странах, объединяя 176 тысяч сотрудников по всему миру.  

В рейтинге 500 крупнейших компаний мира Huawei занимает 228-ю строку.

Последняя модель смартфона от компании Huawei P8 lite 2017 уже представлена на рынке Азербайджана.

На правах рекламы

323количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Нигерийский футболист, избивший жену-азербайджанку: «Жена моя, сам знаю, что делать»Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСМИ: Кети Топурия развелась с супругом Львом Гейхманом – ФОТОНуран Гусейнов показал исчезнувшую из телеэфиров в связи с болезнью Эльмиру Рагимову – ФОТО – ВИДЕОВ сети появились новые снимки беременной подруги Криштиану Роналду - ФОТОПохудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТООпубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТОСамый большой самолёт в мире впервые покинул ангар - ФОТО - ВИДЕОНигерийский футболист жестоко избил жену-азербайджанкуРавшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 июня13:15 Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО13:08 ВКС РФ уничтожили 80 боевиков ИГИЛ при попытке прорваться из Ракки в Пальмиру13:00 Кино на неделю: «Спасатели Малибу», «Чудо-женщина», «Одаренная» и другие премьеры (1 июня) - ФОТО – ВИДЕО12:55 В Азербайджане придается большое значение защите прав детей - Бахар Мурадова12:52 EMIN номинирован на премию GQ «Человек года»12:47 Зияфет Аскеров: В азербайджано-американских отношениях открывается новая страница12:44 Те, кто спекулирует темой «изнасилования и заражения СПИДом» 5-летней Ягмур, предстанут перед судом – ФОТО12:41 Известный гольфист Тайгер Вудс был задержан полицией в неадекватном состоянии - ВИДЕО12:38 Выездной ASAN xidmət приступил к оказанию услуг в поселке Тюркян12:36 Хошбахт Юсифзаде: Инвестиции в АЧГ достигли $42 млрд12:34 Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с жертвами в результате крушения вертолета12:32 Уточнены сроки извлечения первого газа из глубоководной части «Азери-Чираг-Гюнешли»12:30 Резолюция Сената Колумбии в связи с Ходжалинским геноцидом передана главе МИД Азербайджана12:25 Микаил Джаббаров: «Интернет, предоставляемый учебным заведениям, проходит через фильтр»12:20 Азербайджан прогнозирует значительный рост добычи газа