Китайская компания Huawei отправляет группу студентов из Баку в двухнедельную поездку в Китай, где они смогут лично ознакомиться с индустрией телекоммуникации.

Возможность поехать в Китай получили победители конкурса презентаций на тему информационно-коммуникационных технологий, который состоялся 30 мая в Университете ADA.

Жюри отобрало 10 лучших студентов из 25 участников, которые прошли в заключительный этап конкурса. В общей сложности интерес к программе проявили более 200 человек.

«В презентации каждого студента нам важно увидеть его понимание глобального процесса развития высоких технологий, его взгляд на то, как развитие технологий может способствовать экономическому росту Азербайджана», - сказал представитель компании Huawei в Азербайджане Чен Лин (Chen Lin).

Он также отметил, что по мере расширения компания Huawei все больше внимания уделяет корпоративной социальной ответственности, и, в частности, заинтересована в выявлении молодых талантов в области IT в странах-партнерах.

Двухнедельная ознакомительная программа будет включать в себя посещение студентами Шэньчжэньского кампуса компании Huawei – мирового лидера в области информационно-коммуникационных технологий. Также предусмотрен визит в Пекин и знакомство студентов с культурой и особенностями Китая.

«Эта победа – одно из самых важных событий в моей жизни», - говорит студентка Бакинского государственного университета Ягут Гаджизаде, одна из победителей конкурсного отбора, которая уже этим летом отправится в Китай осваивать IT-индустрию.

«Я очень рада, что мне открылась такая возможность, ведь сколько всего я могу узнать в совершенно незнакомой для нас стране и использовать этот опыт на родине», - говорит Ягут, которая заканчивает в этом году учебу по специальности «Компьютерные науки».

Презентация Ягут Гаджизаде была сфокусирована на развитии компьютерных знаний в школах Азербайджана с самого юного возраста, так как «дети – начало всего».

Победителями конкурсного отбора в этом году стали студенты Университета ADA, Азербайджанского технического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета.

Организация студенческих делегаций из Азербайджана в Китай осуществляется в рамках проекта Seeds for the Future («Семена для будущего»). Компания Huawei реализует проект с 2008 года. Для Европы он начал действовать в 2011 году и второй год реализуется в Азербайджане.

В прошлом году участие в проекте было предложено молодым талантам из Нахчывана, среди которых были отобраны 6 студентов, отправившиеся на стажировку в Китай.

Реализации программы Seeds for the Future в Азербайджане содействует Министерство транспорта, связи и высоких технологий страны. Представитель министерства Фарид Джафаров, выступая во вторник на презентации студенческих проектов в ADA, подчеркнул, что министерство нацелено на увеличение числа участников программы от Азербайджана с каждым годом.

Программа Seeds for the Future является частью крупного проекта «Прекрасный Азербайджан», инициированного компанией Huawei. Проект состоит из четырех частей – «Прекрасные умы», «Прекрасная культура», «Прекрасная природа» и «Прекрасные люди» – и нацелен на сближение Азербайджана и Китая не только в бизнесе, но и в сфере искусства и науки.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Выставочный центр компании Huawei в Пекине, где подчеркнул, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию информационных и коммуникационных технологий, и Huawei играет огромную роль в этом процессе.

Компания Huawei, имеющая 30-летнюю историю, вот уже 15 лет работает в Азербайджане. За это время к работе в стране были привлечены около 2 тыс. человек. На сегодняшний день компания представлена в более чем 170 странах, объединяя 176 тысяч сотрудников по всему миру.

В рейтинге 500 крупнейших компаний мира Huawei занимает 228-ю строку.

Последняя модель смартфона от компании Huawei P8 lite 2017 уже представлена на рынке Азербайджана.

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