30 мая 2017 года в Баку прошел первый в Азербайджане турнир по кибербезопасности, организаторами которого выступили компании Eurodesign и Cisco. Ведущим специалистам по информационной безопасности Азербайджана была предоставлена возможность продемонстрировать свои знания и побороться за ценные призы.

Двум командам было предложено ответить на вопросы сценария, касающегося деятельности отделов информационной безопасности компаний в случае спровоцированной извне атаки. Следует отметить, что обе команды, выбравшие себе названия «Зеленый щит» (Фарид Зейналов, Эмин Алигусейнов, Азим Гамбарли, Эльвин Гаджиев, Руслан Расулов) и Critical Alert (Синан Алиев, Салами Мамедов, Сабухи Сафаров, Орхан Йолчиев, Руслан Гулиев) прекрасно справились с поставленным заданием. С перевесом всего в один балл, учитывая, что командам пришлось ответить в общей сложности на 10 вопросов, а при выставлении оценок принимались во внимание не только голоса членов жюри, но и мнение зала, победу одержала команда «Зеленый щит».

Также в рамках мероприятия специалисты Cisco представили новую модель информационной безопасности, в которой учитывается весь период атаки - до, во время и после нее. Последние тенденции доказали, что традиционные методы защиты, которые полагаются лишь на обнаружение и блокирование атак, больше неэффективны. Политика информационной безопасности бизнеса нуждается в постоянной диагностике и своевременном обновлении. Только так компании смогут противостоять ежедневно меняющимся киберугрозам и достигать поставленных целей.

Компания Eurodesign поделилась опытом внедрения технологий информационной безопасности, а также рассказала об инструментах, используемых для предотвращения хакерских атак во время проведения крупных мероприятий, таких как первые Европейские игры «Баку-2015», IV Игры Исламской солидарности «Баку-2017», Гран-при «Формулы-1» и т.д.

Гости мероприятия также получили возможность познакомиться с практическими кейсами борьбы с киберпреступностью в различных проявлениях - с финансовым мошенничеством, кражей конфиденциальной или персональной информации, вымогательством и выведением из строя информационных систем.

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