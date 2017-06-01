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Общество

Очищено от мин свыше 2,3 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 01.06.2017 10:40

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 31 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 34 867 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ были обнаружены 994 осколка.

В целом за последние 99 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 71 неразорвавшийся боеприпас, 24 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 31 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружены 110 тысяч 486 осколков.

В результате очищено 2 млн 323 тысячи 612 квадратных метров (232,36 гектара) территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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