В Баку 82-летний мужчина выстрелил себе в сердце.

Инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Оставив предсмертное письмо, житель поселка Маштага Гаджиев Ариф Али оглу, 1935 г.р., застрелился на глазах у супруги.

Тело А.Гаджиева было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В письме А.Гаджиев написал, что, не выдержав продолжительной болезни, решился на суицид.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

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