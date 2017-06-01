В Баку 82-летний мужчина выстрелил себе в сердце.
Инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.
Оставив предсмертное письмо, житель поселка Маштага Гаджиев Ариф Али оглу, 1935 г.р., застрелился на глазах у супруги.
Тело А.Гаджиева было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.
В письме А.Гаджиев написал, что, не выдержав продолжительной болезни, решился на суицид.
По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.
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