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Общество

RİİB организовало для детей и молодежи курсы по изобразительному искусству - ФОТО 01.06.2017 20:47

Общественное объединение Региональное развитие (RİİB) Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанская государственная академия художеств организовали курсы по различным видам изобразительного искусства для детей и молодежи.

Пилотный проект был реализован 22-31 мая в Агдаме, Загатале и Сабирабаде.

В ходе курсов были изучены тонкости живописи, графики, скульптуры, художественного текстиля и коврового искусства.

114 обращений из трех регионов поступили в RİİB  для участия в проекте. На конкурсной основе были отобраны 84 человека и разбиты на группы по видам изобразительного искусства. В  Агдаме в курсах участвовали 28, Сабирабаде - 16, в Загатале - 40 детей и молодежи.

Курсы, состоявшие из теоретических и практических занятий, были проведены педагогами и студентами Азербайджанской государственной академии художеств.

Цель проекта заключалась в выявлении молодых талантов в регионах и развитии их способностей по выбранному виду изобразительного искусства.

Участники, успешно завершившие курсы, были награждены сертификатами RİİB и Азербайджанской государственной академии художеств.

Планируется проведение подобных курсов и в других регионах.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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