1 июня в мире отмечается День защиты детей. Инициатива, выдвинутая Международной демократической федерацией женщин, в 1949 году была принята ООН.

Она преследует цель напомнить о необходимости создания в каждом государстве условий, при которых соблюдаются права ребенка на жизнь, здравоохранение, образование и досуг.

Информационное агентство 1news.az в рамках проекта SOS (Sosial Sorğu)организовало репортаж – наш репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы и обращается к детям с предложением пожеланий своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья во всем мире.

В этот особый день азербайджанские дети пожелали им не терять надежду и радоваться жизни.

Как сказала одна из опрашиваемых: «У вас все получится!»