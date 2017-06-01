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Общество

Увеличивается количество выходов подземного перехода у Бешмяртябя – КАРТА 01.06.2017 17:46

Увеличивается количество входов-выходов подземного перехода на площади Физули (у Бешмяртябя) в Ясамальском районе Баку.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в ближайшее время начнется работа по строительству нового входа-выхода в переход, который будет располагаться перед зданием Азербайджанского государственного национального академического драматического театра (Аздрамы), на новой части (продолжении) Зимнего бульвара, у памятника Физули.

Отметим, что необходимость в строительстве нового входа-выхода возникла из-за того, что после открытия движения по продолжению улицы Физули попасть в театр несколько проблематично – для этого необходимо перейти улицы с оживленным движением.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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