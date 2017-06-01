Назначение антибиотиков больным необходимо взять под контроль.

Как сообщает 1news.az, об этом 1 июня на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

По его словам, во всем мире отношение специалистов к использованию антибиотиков сильно изменилось.

«В результате проведенных на уровне молекулярной биологии исследований выяснилось, что использование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям, болезням. Возможно, последствия не сразу дают о себе знать, а выявляются в дальнейшем. Поэтому необходимо серьезно контролировать назначение антибиотиков больным», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.