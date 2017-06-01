Граждане не информированы должным образом о туберкулезе.
Как сообщает 1news.az, об этом 1 июня на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявила депутат Ганира Пашаева в ходе обсуждения поправок в закон «О борьбе с туберкулезом».
По ее словам, в Азербайджане есть случаи, когда вся семья живет в одной комнате с больным туберкулезом.
«Известен случай, когда больной туберкулезом заразил всю свою семью», - сказала она.
Депутат призвала активно информировать граждан и повышать их знания об этой проблеме.
Эльшан Рустамов, Г.Р.