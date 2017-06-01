Граждане не информированы должным образом о туберкулезе.

Как сообщает 1news.az, об этом 1 июня на заседании парламентского комитета по здравоохранению заявила депутат Ганира Пашаева в ходе обсуждения поправок в закон «О борьбе с туберкулезом».

По ее словам, в Азербайджане есть случаи, когда вся семья живет в одной комнате с больным туберкулезом.

«Известен случай, когда больной туберкулезом заразил всю свою семью», - сказала она.

Депутат призвала активно информировать граждан и повышать их знания об этой проблеме.

Эльшан Рустамов, Г.Р.