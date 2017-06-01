Управление комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) регулярно проводит мониторинги экологического состояния прибрежных зон, имеющих важное рекреационное значение.

Как сообщили в пресс-службе министерства, согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 20 июня 2007 года номер 2244 «О некоторых мерах по защите Каспийского моря от загрязнения», на прибрежной полосе Абшеронского полуострова в районе поселков Бильгя, Бузовна, Мардакян, Пиршаги, Нардаран, на пляже «Амбуран», а также возле дачных поселков Новханы и Джорат, где отсутствует канализационная система, сооружены 17 водоочистных установок модульного типа.

В результате микробиологических исследований, проведенных сотрудниками МЭПР на образцах морской воды, взятых до сооружения очистных установок модульного типа в прибрежной зоне Абшеронского полуострова, было выявлено значительное превышение установленной нормы количества кишечных палочек и условного патогена Escherichia coli-nin (E.coli). Однако после сооружения очистных установок на этих территориях отмечено постепенное снижение уровня загрязнения, количество же кишечных палочек сокращено до нормы.

Результаты исследований, проведенных специалистами Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, также показывают, что уровень загрязнения на пляжных территориях находится на данный момент в пределах нормы. Результаты лабораторных анализов, проведенных на образцах морской воды в ходе мониторинга, подтверждают минимальный уровень количества кишечных палочек на вышеуказанных участках.

По итогам последних исследований пляжные территории Каспийского побережья (кроме пляжей в Сумгайыте, а также Сахиль и Шихово) признаны пригодными для купания.

АЗЕРТАДЖ