От имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве, в «Шатре Рамадан» на Поклонной горе, сооруженном Советом муфтиев России, был организован День Азербайджана и дан ифтар.

До ифтара представитель азербайджанского духовенства прочитал суру из Священного Корана и вечернюю молитву.

На мероприятии, где собрались мусульмане разных национальностей, с приветственным словом выступил заместитель муфтия Москвы Марат-Хазрат Арсланов. От имени собравшихся он поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за организацию ифтара. По его словам, уже 12-й год на Поклонной горе открывается «Шатер Рамадана», и каждый год Азербайджанская Республика, Фонд Гейдара Алиева принимает участие в мероприятии. «Сегодня отличный день, солнечная погода, как будто бы частичка Азербайджана переселилась на короткое время в Москву. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Фонд Гейдара Алиева за участие и поддержку духовных традиций и религиозной культуры», - сказал Марат-Хазрат Арсланов. От имени Муфтията он преподнес представителю Фонда Гейдара Алиева Аян Гасановой декоративный гранат с сурами из Корана и попросил передать этот подарок Лейле Алиевой с наилучшими пожеланиями.

Затем мусульмане Москвы совершили обряд разговения и отведали азербайджанские национальные блюда и сладости.

На ифтаре был продемонстрирован ролик об Азербайджане, весь вечер звучала национальная музыка в исполнении ансамбля «Баку» и певца Самира Салама, проведена викторина на лучшее знание Азербайджана. Участники вечера ответили на вопросы об истории и государственных символах Азербайджана. Победителям были вручены памятные сувениры.

Отметим, что «Шатер Рамадана» является важным проектом Совета муфтиев России, который реализуется в целях укрепления дружбы между народами, объединения проживающих в Москве представителей многочисленных народов, исповедующих Ислам. Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ каждый год принимает активное участие в данном проекте, организует ифтар для верующих.

АЗЕРТАДЖ