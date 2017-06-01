USD1.7020
EUR1.9141
RUB0.0301
Brent51.18
WTI48.74
Золото2 155.07
S&P 500 Index2 411.80
Nikkei 2251 000 000.00
Общество

В Азербайджане будут штрафовать за бесплатную раздачу лекарств и оказание медицинских услуг в целях рекламы 01.06.2017 16:11

В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе прошло заседание парламентского комитета по здравоохранению.

Как сообщает 1news.az, в ходе заседания были обсуждены поправки в Кодекс административных правонарушений.

Так, было предложено ввести штрафы за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей, продажей лекарственных препаратов, оказанием платных и бесплатных медицинских услуг. Физические лица будут оштрафованы за это от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 1000 до двух тысяч манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

143количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Нигерийский футболист, избивший жену-азербайджанку: «Жена моя, сам знаю, что делать»Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСамый большой самолёт в мире впервые покинул ангар - ФОТО - ВИДЕОПохудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТООпубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТООт редакции: ответ 1news.az на скрытые угрозы посла России и ряд возмутительных заявлений в отношении Азербайджана55-летняя жена 77-летнего Эммануила Виторгана беременна – ФОТОБразильский вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве - ВИДЕОПапарацци впервые засняли Ирину Шейк на прогулке с дочерью – ФОТОРавшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 июня16:20 Вносятся изменения в законодательство по вопросу оказания помощи больным туберкулезом16:11 В Азербайджане будут штрафовать за бесплатную раздачу лекарств и оказание медицинских услуг в целях рекламы16:00 БНПЗ может остановиться на профилактику в августе15:48 Ночные кошмары связаны с заболеваниями мозга15:40 Билеты на концерт Арианы Гранде в Манчестере раскупили за шесть минут15:32 Автор уродливого бюста Роналду создал монумент Гарета Бейла – ФОТО15:24 США ужесточили правила выдачи въездных виз15:16 Изучается целесообразность разработки структуры «Карабах» на Каспии15:08 Сборная Азербайджана поднялась на 11 строчек в рейтинге ФИФА15:00 Ильхам Алиев: В сфере деятельности ВР Азербайджан - инвестиционное пространство номер один14:52 Продолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТО14:44 2 июня в Баку и на Абшероне до +2514:40 McDonald’s Азербайджан отметил Международный день защиты детей очередной благотворительной акцией – ФОТО14:36 Преподаватель БВШН признана лучшей студенткой португальского института - ФОТО14:28 Афган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УК