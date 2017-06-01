В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе прошло заседание парламентского комитета по здравоохранению.

Как сообщает 1news.az, в ходе заседания были обсуждены поправки в Кодекс административных правонарушений.

Так, было предложено ввести штрафы за проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей, продажей лекарственных препаратов, оказанием платных и бесплатных медицинских услуг. Физические лица будут оштрафованы за это от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 1000 до двух тысяч манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.