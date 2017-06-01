McDonald’s Азербайджан отметил Международный день защиты детей очередной благотворительной акцией – ФОТО

Как и каждый год, 1 июня этого года McDonald’s Азербайджан провел благотворительное мероприятие по случаю Международного дня защиты детей.

Оно прошло в формате проекта поддержки и помощи детям из Общественного объединения Uşaqların Sağlam Gələcəyi.

Пожертвования посетителей ресторанов McDonald’s в размере 11 500 AZN были потрачены на приобретение инвалидных колясок, школьных принадлежностей, развивающих игрушек, электронных приборов и подарков, которые были переданы представителям Общественного объединения Uşaqların Sağlam Gələcəyi.

«Решение проблем и устранение трудностей, с которыми сталкиваются дети, нуждающиеся в особой заботе, в повседневной жизни современного общества, вселяет в них уверенность в завтрашнем дне. Эти дети живут с мечтой о полной жизни, в которой они смогли бы полноценно существовать и функционировать. Они бесконечно нуждаются в людях, которые готовы оказать им моральную поддержку.

Я хотела бы особо подчеркнуть одну мысль – впечатление, которое остается в сердце каждого ребенка намного важнее чего-то материального, что он может получить. Он может потерять или забыть то, что держит в руках. Но те теплые чувства, которые он хранит в сердце, он никогда не потеряет и не забудет. Поэтому мы должны быть внимательны в общении с детьми, нуждающимися в особой заботе. Хочу поблагодарить всех великодушных людей, которые относятся к этим детям с вниманием, заботой и любовью, а также особо поблагодарить McDonald’s Азербайджан», - отметила директор Общественного объединения Uşaqların Sağlam Gələcəyi Арзу Рустамова.

Одной из ключевых целей философии McDonald’s по всему миру является поддержка и помощь детям. «Маленькие дети не должны иметь больших проблем!» - McDonald’s еще раз продемонстрировал приверженность этому своему лозунгу.

McDonald’s Азербайджан начиная с 1999 года и по сей день оказывал и продолжает оказывать поддержку Детским домам, а также детям, нуждающимся в постоянном уходе.

Компания еще раз выражает свою глубокую благодарность посетителям за поддержку проводимых благотворительных акций и поздравляет всех детей с Международным днем защиты детей, желая всем счастливого будущего.



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