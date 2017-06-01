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Общество

Продолжается следствие по делу подростка, сбившего на Porsche мать двоих детей – ФОТО 01.06.2017 14:52

Стали известны новые подробности  дела 15-летнего жителя столицы Агали Фараджева, который, находясь за рулем дорогого автомобиля марки Porsche Cayenne (госномер 99-BS-999), насмерть сбил мать двоих детей, 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабунчинского района Баку, следствие продолжается и вскоре завершится.

«На данный момент следствие ждет результатов дорожной экспертизы с места происшествия, которая укажет все параметры и восстановит полную картину ДТП. Автомобиль «Порше» находится на штрафстоянке. Агали Фараджев сбежал с места ДТП, и после завершения следствия случившемуся будет дана правовая оценка», - подчеркнули в управлении.

Напомним, что  Агали Фараджеву инкриминируется статья 263.2. («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Вторая статья обвинения – 264-я («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») - предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, ввиду того, что малолетний водитель не достиг возраста, предполагающего привлечение к уголовной ответственности, будут приняты соответствующие меры по его размещению в специальное воспитательно-исправительное учреждение закрытого типа.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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