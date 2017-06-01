2 июня в Баку и на Абшероне до +25

В пятницу, 2 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами возможен дождь, ветер северо-западный, умеренный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +17, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +15 до +17, днем - от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха будет равна 75–85%.

В районах Азербайджана 2 июня периодически будет дождь с грозой, местами осадки будут интенсивными, утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем - от +23 до +28 градусов. В горах ночью - от +6 до +10, днем – от +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 2–4 июня на Абшероне слабое и умеренное колебание метеорологических показателей благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.