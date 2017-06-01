Преподаватель БВШН признана лучшей студенткой португальского института - ФОТО

Главный лаборант Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рима Гулиева признана лучшей студенткой отделения «Химической инженерии» Политехнического института Браганса (Португалия), ее имя включено в список медалистов европейского вуза.

По сообщению пресс-службы БВШН, на днях Рима получила специальный диплом, подтверждающий звание лучшей студентки португальского института.

Отметим, что Рима Гулиева получила среднее образования в бакинской средней школе №35. В 2000 году, набрав высокий балл на вступительных экзаменах, поступила на факультет химии Бакинского государственного университета. В 2014 году, набрав высокий балл на вступительном экзамене в магистратуру, была принята на отделение «Химия» Университета «Кавказ» по специальности «Химия и технология основного органического синтеза». Продолжив в 2015 году свое магистерское обучение в Политехническом институте Браганса в Португалии, Рима завершила его с отличием.

«Спустя 10 лет после окончания бакалавриата, решив начать новый этап в своей жизни, я подала документы в магистратуру, что стало началом моих будущих успехов. Начав учебу в Университете «Кавказ», с лучшим результатом я завершила ее в Португалии. Но главной целью моего пребывания в этой стране было не только получение образования, но и изучение отличной от нашей системы образования и ее преимуществ. Со всем опытом, накопленным за время обучения за границей, я хотела поделиться у себя на родине. Принимая активное участие в различных международных мероприятиях, организованных в Политехническом институте Браганса, я знакомила людей с историей и традициями Азербайджана, его богатым культурным наследием», - рассказывает Рима Гулиева.

Она отметила, что реализовать свои знания и опыт ей удалось в БВШН. По словам Р.Гулиевой, в этом высшем учебном заведении предоставляются широкие возможности молодым специалистам для развития их научной и педагогической деятельности.

Ялчин Алиев, Э.Т.