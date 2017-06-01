Ильхама Абдуллаева: Прием документов в электронной форме создает условия для обеспечения удобства родителей

Как известно, в последние несколько лет Министерство образования упростило прием в первый класс, переведя его в электронный формат в городе Баку. Тем самым прием в первый класс стал полностью прозрачным.

О том, с чем было связана необходимость нововведения, как это облегчило жизнь родителям, как проводится регистрация электронной заявки и многое другое в интервью 1news.az c заведующей сектором информационного обеспечения Управления образования города Баку Ильхамой Абдуллаевой.

- Ильхама ханум, с чем связано внедрение системы приема документов в электронной форме для поступления в первый класс?

- Прием документов в электронной форме для приема в первый класс создает условия для обеспечения удобства родителей, предотвращает дополнительную потерю времени и создает возможности для расширения существующих равных образовательных возможностей.

Процесс приема документов в электронной форме, в том числе, внедряется для обеспечения прозрачности в этой сфере, устранения субъективных факторов, предоставления людям свободы объективного выбора, расширения сферы электронных услуг гражданам в сфере образования и усовершенствования системы учета контингента учащихся.

Вовсе не случайно, что упрощение процесса приема детей в школу было положительно воспринято со стороны родителей.

- Не могли бы вы сказать, какие возможности для родителей создает внедрение в этом году новшеств в процесс электронного приема документов?

Прием документов проводится посредством электронной системы http://www.mektebeqebul.edu.az/. Таким образом, родители уже при заполнении электронного заявления, наряду со школой и языком обучения, посредством системы могут выбрать и учителя. Кроме того, при предоставлении документов в школу дети не проходят собеседование.

Особо необходимо подчеркнуть, что директора школ не только никак не могут повлиять на поступление ребенка в школу, но и не могут перевести ребенка из одного класса в другой внутри школы.

В то же время, для того чтобы предотвратить искусственную плотность числа учащихся, в некоторых школах, в первую очередь прием проводится на основе приоритетов (проживание родителей на микротерритории - то есть по месту жительства, обучение в этой же школе брата или сестры, работа в ней одного из родителей).

Другое новшество связано с приемом в лицеи и гимназии.

В подчиняющихся непосредственно Министерству образования общих учебных заведениях и действующих в подчинении Управления образования города Баку лицее Zəkalar №287 и Классической гимназии №160, в первую очередь производится регистрация заявлений в первые классы от граждан, проживающих на установленной микротерритории этих общеобразовательных учебных заведений. А это, конечно же, исходит из необходимости обеспечения прав на образование детей, проживающих на этой территории.

Родители детей, проживающих на других территориях, могут пройти регистрацию для поступления в эти общеобразовательные учреждения лишь путем конкурса. Для этих детей конкурс будет проходить в течение июня. Если останутся свободные места.

Дети, проживающие в микрорегионе где расположен лицей или гимназия могут зарегистрироваться туда, не сдавая никакие экзамены. В случае если в этих учебных заведениях останутся свободные места, родители детей, проживающих на других территориях, могут пройти регистрацию для поступления в эти учреждения, но уже путем конкурса. Для этих детей конкурс будет проходить в течение июня.

За период с 15 марта 43 тыс. детей прошли электронную регистрацию для поступления в первый класс.

А это около 95% прогноза приема учащихся в первый класс по столице. Если принять во внимание, что процесс приема в первый класс продолжается 6 месяцев (15 марта-15 сентября), то данная цифра свидетельствует о том, насколько этот процесс эффективен.

Регулирование приема в первый класс посредством электронной системы в то же время способствует устранению уже традиционной в некоторых школах практике «работы с избранными детьми». Это - один из способов серьезно повлиять на устранение различий по уровню обучения между школами.

Поэтому тщательно изучаются любые обращения и запросы, соответствующая рабочая группа старается принять во внимание все детали.

В кратчайшие сроки даются ответы на все обращения в Управление образования города Баку в связи с решением различных волнующих родителей вопросов, во всех случаях, отвечающих соответствующим правилам, по желанию родителей, принимается положительное решение.

- Ильхама ханум, с чем связано внедрение принципа микротерритории в процесс приема детей в первый класс?

- В процессе приема детей в первый класс посредством электронной системы в некоторых школах был внедрен принцип микротерритории. Так, приблизительно в 15% общеобразовательных учреждений по столице прием в первый класс проводится в соответствии с этим принципом.

Эти школы были определены на основе анализа приема детей в первый класс в предыдущих годах, и данный метод служит обеспечению прав на образование детей, проживающих по месту жительства, недалеко от этих школ.

Другими словами, в связи с большим потоком детей по различным причинам иногда проживающие вблизи отмеченных школ дети были лишены возможности обучения в них.

А это, в свою очередь, вызывало недовольство родителей, которые жаловались на лишнюю трату времени, провожая детей в более далекую школу. Сейчас же нет никаких проблем для получения образования в самом близком государственном общеобразовательном учреждении. В общем, в большинстве средних школ столицы, а конкретно - в более чем 85% нет никаких проблем в приеме детей.

- По каким правилам могут провести регистрацию детей родители, которые не имеют постоянной регистрации в столице и являются квартирантами?

- Родители, не имеющие постоянной регистрации в городе Баку, в том числе снимающие квартиру, могут регистрировать своих детей на основе общих правил.

В этом случае лишь в школах, где внедряется принцип микротерритории на первом этапе приема документов родителям рекомендуется подождать до 15 июня.

- Ильхама ханум, какие документы требуются предоставить для приема в первый класс?

- Как уже отмечалось, онлайн-регистрация заявлений началась 15 марта 2017 года и завершится 15 сентября 2017 года. Регистрация в лицеи и гимназии проводится с 15 марта по 31 мая.

Родитель после прохождения электронной регистрации должен предоставить выбранной школе оригинал и копию документа, удостоверяющего личность как ребенка, так и самого себя (в случае отсутствия у ребенка удостоверения личности предоставляется свидетельство о рождении; разрешение на временное или постоянное место жительства на территории Азербайджанской Республики; документ об опеке Верховного комиссара ООН по делам беженцев; свидетельство о рождении, выданное в зарубежных странах (в переведенном на азербайджанский язык варианте, заверенное у натариуса), медицинская справка о здоровье ребенка (форма 26U), две цветные фотографии размером 3x4 см, свидетельство об окончании дошкольной группы (в случае обучения в дошкольной группе), а также распечатанное из «Личного кабинета» «заявление» родителя (законного представителя).

В случае если до 14 июня 2017 года документы по заявкам прошедших электронную регистрацию не были предоставлены школе, данное заявление отклоняется из системы, и создается повторная возможность для ее регистрации.

Для тех, у кого электронная заявка была зарегистрирована после 15 июня 2017 года, срок предоставления документов в школу завершается 18 сентября 2017 года.

- Кто, в соответствии с правилами, может проводить регистрацию электронной заявки?

- Регистрация может проводиться родителями (законными представителями) онлайн на сайте (https://mektebeqebul.edu.az/az/) или же в организованных с целью помощи гражданам в каждом административном районе города Баку 50-ти школах Центров альтернативной регистрации.

- Где организованы Центры альтернативной регистрации?

- Центры альтернативной регистрации по Сабаильскому району организованы в полных средних школах №№7, 163 и 236, по Низаминскому району - №№129, 145, 214 и 227, по Насиминскому району - №№19, 164, 240 и 247, по Ясамальскому району - №№18, 21 и 286, Наримановскому району - №№36, 57, 82 и 177, по Хатаинскому району - №№24, 116, 165, 191 и 261, по Сабунчинскому району - №№4, 74, 75, 78, 128, 130 и 170, по Сураханскому району - №№84, 270, 279, 315 и 318, по Гарадагскому району - №№110, 180, 195, 228, 274 и 288, по Хазарскому району - №№117, 156, 181, 234 и 241, по Пираллахинскому району - №№235, Бинагадинскому району - №№3, 179, 297 и 313.

- Ильхама ханум, где функционируют Апелляционные комиссии в связи с приемом в первый класс?

- В общем, в связи с процессом приема в первый класс по городу Баку организовано 6 Апелляционных комиссий.

Комиссии по Бинагадинскому и Насиминскому районам функционируют в полной средней школе №276, по Сабаильскому и Ясамальскому районам - №236, по Низаминскому и Наримановскому районам - №129, по Гарадагскому району - №166, по Хатаинскому и Сураханскому районам - №95, по Сабунчинскому, Хазарскому и Пираллахинскому районам - №169.

- По каким правилам выбирают школу? Можно ли одновременно выбрать несколько школ, и может ли родитель после выбора школы изменить свое решение?

- Родитель может выбрать в электронной системе всего одну школу или лицей. Если родитель желает изменить свой выбор, он может отменить размещенный ранее в системе запрос и затем выбрать новую школу.

- В какой период проводится регистрация детей, не достигших 6-летнего возраста?

- Регистрация электронных заявлений родителями особо одаренных детей, которые достигнут шестилетнего возраста 16 сентября - 31 декабря, проводится в учреждениях, находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования, в лицеях и гимназиях - с 15 марта по 31 мая, а в общеобразовательных школах - с 15 марта по 20 июня.

- При каких условиях дети, которым не исполнилось 6 лет, могут быть приняты в первый класс вне конкурса?

- Вне конкурса в первый класс могут быть приняты дети, которым не исполнилось 6 лет, окончившие дошкольные группы в государственных общеобразовательных учреждениях за счет государства. Также право обучения в первом классе получают дети, которым не исполнилось 6 лет, но которые успешно приняли участие в конкурсе для приема в лицеи и гимназии, находящиеся в непосредственном подчинении Министерства образования и классическая гимназия номер 160, а также лицей “Зекалар” номер 287, находяшиеся в подчинении управления образования города Баку.

- В какой форме проводится прием в первый класс детей, которым не исполнилось 6 лет, не прошедшим обучение в дошкольных группах в государственных общеобразовательных учреждениях за государственный счет?

- Прием в первый класс детей, которым не исполнилось 6 лет, не прошедшим обучение в дошкольных группах в государственных общеобразовательных учреждениях за государственный счет, будет проводиться в июне - июле со стороны Конкурсной комиссии, созданной Управлением образования города Баку в соответствии с «Правилами преждевременного приема в первый класс особо одаренных детей».

- Куда и когда должны обратиться родители, в случае если ребенок, которому не исполнилось 6 лет, не сможет пройти конкурс в Конкурсной комиссии?

- В случае если ребенок, которому не исполнилось 6 лет, не сможет пройти конкурс в Конкурсной комиссии, родители должны с 15 июля по 10 августа обратиться в организованные Управлением образования города Баку Апелляционные комиссии.

- Какова функция школы во время приема документов для зачисления детей в первый класс?

- Школа проверяет соответствует ли информация в электронной заявке с предоставляемыми родителями в школу документами. Если информация верная, то школа принимает документы.

- Могут ли родители детей, не принятых по результатам конкурса в учебные заведения, лицеи и гимназии, находящиеся в непосредственном подчинении Министерства образования, вновь выбрать общеобразовательную школу в электронной системе?

- Да, родитель ребенка, которому исполнилось 6 лет, до 16 сентября 2017 года может вновь разместить запрос в общеобразовательные школы, где имеются вакантные места. В результате будет обеспечено право на образование всех детей на основе обращений для поступления в первый класс.

- В каком случае размещение ребенка в школу, где он будет учиться, считается полностью завершенным?

- Процесс завершается получением соответствующей квитанции по приему в учебное заведение после представления школе документов, размещенных родителем в электронном запросе.

- Какие шаги должен предпринять родитель по окончании размещения?

- Он должен привести ребенка в школу в первый день учебного года.

- Будут ли после прохождения регистрации проведены соответствующие обсуждения для привлечения детей к собеседованию, определению их общего психологического состояния и уровня владения языком обучения?

- В виду предоставления родителем учащегося, поступающего в первый класс, медицинской справки о здоровье ребенка (форма 26U), не возникает необходимости в повторном определении психологического состояния ребенка и собеседовании.

В предыдущих годах по русскому сектору во время приема документов для поступления в первый класс в школах проверялся уровень знания учеником языка обучения.

В этом году в процессе приема в первый класс этот вопрос доверен выбору самих родителей, и регулирование проводится посредством их просвещения.

Родителям разъясняется, что показатели ребенка, который не владеет языком обучения на необходимом уровне, бывают слабыми, такие дети подвергаются серьезному морально-психологическому давлению с точки зрения общения, чтения-обучения, отстают от одноклассников.

Практика показывает, что в таких случаях сами родители в дальнейшем просят перевести детей в азербайджанский сектор. А это, в свою очередь, требует дополнительного времени для адаптации к новым одноклассникам и среде, и в некоторых случаях создает у ребенка потерю уверенности в себе.

- Возможен ли прием в первый класс детей старше 8 лет?

- Да. Дети старше 8 лет привлекаются к частному образованию в соответствии с требованиями утвержденных приказом министра «Правил организации частного образования».

- Куда и с какими документами надо обратиться для регистрации этих детей?

- Родители детей старше 8 лет после регистрации на сайте mektebeqebul.edu.az в I и IV дни недели с документом, удостоверяющим личность родителя и ребенка, должны обратиться в созданную в Управлении образования города Баку соответствующую комиссию. Родителям рекомендуется приводить детей с собой.

- Ильхама ханум, как проводится прием в первый класс детей с ограниченными возможностями здоровья?

- Для приема в первый класс детей с ограниченными возможностями здоровья родители в III и V дни недели должны обратиться в организованную в полной средней школе №44 Насиминского района Педагогическо-медицинско-психологическую комиссию.

Во время обращения в комиссию вместе с ребенком необходимо принести оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка, медицинскую справку, две цветные фотографии размером 3x4 см и справку с места жительства.

Следует отметить, что электронная регистрация для приема в первый класс детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в общей форме.

- Куда можно обратиться в случае возникновения вопросов, связанных с приемом в первый класс?

- По регистрации электронного заявления необходимо обратиться в функционирующие на территории района Центры альтернативной регистрации, во всех остальных случаях - в Апелляционную комиссию.

С целью удобства граждан при пользовании сайтом mektebeqebul.edu.az со стороны Управления образования города Баку были подготовлены «Видеоинструкции о приеме посредством электронной системы в первый класс на 2017/2018 учебный год».

В то же время для более широкого разъяснения всех интересующих граждан вопросов на официальной странице Управления образования города Баку в социальной сети Facebook организован онлайн-раздел «Вопрос-ответ» в связи с приемом в первый класс.

Кроме этого, можно получить ответы на вопросы по телефонным номерам Управления образования города Баку (+99412) 441-23-11, (+99412) 599-12-22 (внутренний: 6076; 6124) или же посредством электронной почты [email protected]

Эмилия Аббасова