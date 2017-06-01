Минобороны обнародовало объем средств, накопленных в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана

Пресс-служба Министерства обороны обнародовала объем средств, накопленных в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июня текущего года.

Согласно информации, размещенной на сайте Минобороны, на 1 июня текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам сосредоточены средства в размере 82.414.536,16 AZN, 212.873,88 доллара США, 7436,0 евро и 5000,0 рубля.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 года.

Фонд формируется на основе добровольных пожертвований физических и юридических лиц, действующих на территории Азербайджанской Республики, а также за счет других, не запрещенных законом, вложений.

Ялчин Алиев, Э.Т.