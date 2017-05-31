В Баку в среду, 31 мая, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 38 вопросов. Среди них – обсуждение законопроектов «Об этическом поведении членов муниципалитетов», «О дипломатической службе», «О государственной службе», «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О защите здоровья населения», «О правах детей», «О телекоммуникации», внесение изменений в уголовный, земельный, трудовой кодексы и ряд других вопросов.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.