Получение качественного образования всегда было одним из главных жизненных приоритетов всей здравомыслящей части человечества.

В Азербайджане вопрос получения высшего образования всегда был и остается чуть ли не одной из ментальных особенностей. А сегодня, ко всему прочему, выбор вуза не ограничивается только местными учебными заведениями, и у многих появилась возможность осуществить свою мечту и учиться за рубежом. Остается главное – выбрать вуз.

Мы расскажем вам об университете, который уже сегодня, несмотря на относительно молодой «возраст», считается одним из самых престижных вузов не только в Турции, но и за ее пределами.

Многие знают три известных медицинских бренда Турции – Medical Park, Liv Hospital и VM Medical Park. Они по праву считаются ведущими в медицинском секторе Турции, и в последнее время играют достаточно сильную роль в медицинском туризме этой страны. В 25-летний юбилей клиник, то есть два года назад, все три объединились в MLP–группу, на базе которой было решено открыть İstinye Üniversitesi. Отметим, что все три клиники были основаны Анатолийским фондом «21 век».

Три бренда медицинских клиник завоевали заслуженный авторитет по всему миру (Medical Park является членом Турецко-Американской Ассоциации медицинского туризма (TAHTAS), и тесно сотрудничают с медицинскими вузами Турции и зарубежных стран: интернатуру здесь проходят самые перспективные студенты. Но теперь приоритетная возможность непосредственного обучения в клиниках MLP–группы есть у студентов İstinye Üniversitesi.

При создании университета следовали известному эффекту синергии, суть которого, как известно, состоит в формуле «эффект суммы больше суммы эффектов». Другими словами, здесь студенты не только получают качественное медицинское образование и проходят интернатуру в одной из передовых сетей клиник, но и имеют возможность пройти докторантуру как здесь, так и в других странах мира. Ведь диплом İstinye Üniversitesi признается везде, кстати, и Министерством здравоохранения Азербайджана в том числе. Кроме того, студенты имеют возможность принять участие в научных исследованиях в передовых научно-исследовательских лабораториях. Уже сегодня на базе университета студенты занимаются разработкой лекарства от рака. Преподают здесь ведущие врачи-профессора. А по окончании обучения самые перспективные студенты обеспечиваются работой в сети клиник Medicalpark, что в условиях современного мира является одной из самых важных мотиваций при выборе вуза.

В университете на медицинском факультете действуют кафедры: акушерства и гинекологии, диетологии, физиотерапии и реабилитации, анестезиологии, неотложной и первой помощи, радиотерапии, педиатрии и так далее.

Кроме медицинского направления, которому в İstinye Üniversitesi уделяется особое внимание, с 2017 года здесь можно получить образование в сфере экономики и предпринимательства, и количество факультетов постоянно пополняется. Уже сегодня здесь можно получить образование по социологии, политологии, экономике, бизнесу, управлению, информационным системам управления, международным отношениям, международной торговле и бизнесу, архитектуре, дизайну интерьера, искусству, программной инженерии и так далее.

Ко всему прочему, более чем 30% студентов предоставляются стипендии. Поскольку университет – платный, стипендия в данном случае является серьезной скидкой на обучение. Размер стипендии зависит исключительно от успеваемости студента.

В университете действуют библиотеки, научно-исследовательские лаборатории, спортивные комплексы, студенческие клубы разной тематики, студенческий театр и так далее.

Кроме того, İstinye Üniversitesi поддерживает программу по обмену студентами Erasmus +, открывающую для студентов дополнительные возможности и перспективы.

Иностранным студентам здесь уделяется большое внимание. А в этом году возможность получить образование в İstinye Üniversitesi появилась и у азербайджанских абитуриентов. Все, что нужно для этого, - желание учиться и готовность плодотворно трудиться.

А помочь с поступлением в İstinye Üniversitesi вам помогут в учебном центре «AZEREDU» .

По словам директора центра Айхана Сайдама, AZEREDU помогает абитуриентам со сбором необходимых документов для поступления, получения визы, а также сопровождает группу в Стамбул и помогает с устройством в общежитии университета. Все предоставляемые услуги совершенно бесплатны! При желании подтянуть уровень турецкого языка будущие студенты İstinye Üniversitesi могут пройти курсы в AZEREDU, что также будет для этой группы бесплатно.

- Мы помогаем с поступлением в университет, но не стоит думать, что там будет легко учиться. Напротив, учиться в İstinye Üniversitesi – очень сложно, поэтому более 40% студентов просто не могут завершить обучение. Однако дорогу осилит идущий, и для тех, кто твердо решил получить качественное образование в Турции и составить себе перспективу успешной работы, İstinye Üniversitesi – это лучшее решение. Потому что это не просто университет, а получение новых знаний и, как следствие, нового образа мышления и нового качества жизни. Мы ждем всех желающих уже сейчас на консультацию и последующую учебу, - сказал А.Сайдам.

Отметим, что центр AZEREDU, действующий уже шесть лет, также предоставляет услуги курсов YOS, услуги репетиторов по турецкому и английскому языкам. Кроме того, центр гарантирует своим ученикам поступление в лучшие вузы Турции, как частные, так и государственные. За время работы число учащихся, отправленных с помощью центра на учебу в турецкие вузы, составило 1500 человек.

Для дополнительной информации обращаться по адресу: Баку, ул. Э.Гусейнзаде (недалеко от станции метро «Низами»), 84.

Тел: (012) 595 22 80/81, (050) 225 22 81

Натали Александрова