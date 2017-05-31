Сегодня Doodle, который ежедневно радует пользователей поисковой системы Google разными иллюстрациями, приуроченными к памятным датам и событиям, выдал изображение знаменитого архитектора Захи Хадид.

Отметим, что Хадид стояла на фоне одного из своих величественных архитектурных сооружений – Центра Гейдара Алиева, который, благодаря своему необычному обтекаемому рельефу, превратился в настоящую изюминку современного Баку, привлекая внимание, как местных жителей, так и гостей столицы.

Причиной напоминания общественности об этой культовой личности, послужил тот факт, что 31 мая 2004 года Заха Хадид стала первой женщиной, удостоенной Притцкеровской архитектурной премии. Также среди представительниц женского пола именно ей впервые вручили Золотую медаль Королевского института британских архитекторов.

Заха Хадид родилась в 1950 году в Ираке, однако знакомство с абстрактным искусством привело ее в Архитектурную ассоциацию в Лондоне, где она нашла вдохновение в нетрадиционных формах. В дальнейшем, исследуя форму и функциональность в качестве двух основных составляющих успешно реализованного здания, эта женщина с неиссякаемой энергией открыла новые горизонты современной архитектуры.

Основным вдохновением для Хадид по большей части являлся окружающий ландшафт. Так, например, прямые линии и острые углы пожарной станции Vitra в Германии являлись своеобразным отображением близлежащих виноградников и сельскохозяйственных угодий, а крыша лондонского Водного центра напоминала морскую волну.

Что же касается Центра Гейдара Алиева, изображенного на сегодняшнем рисунке – он противопоставляется блочным структурам, которые окружают его в Баку. В то же время при создании этого культурного центра Заха Хадид черпала вдохновение в исторических образцах ислама, найденных в каллиграфии и геометрических узорах, чтобы сотворить нечто совершенно новое.

Благодаря своей открытой форме, здание будто приглашает общественность в свое пространство, и поэтому в посетителях здесь никогда не чувствуется недостатка. Помимо всего прочего, в Центре проходили мероприятия достаточно широкого размаха, среди которых – выставка современного искусства Энди Уорхола и Тони Крэгга, а также выступление от Китаро и Алессандро Сафины.

Напоследок публикуем ранние эскизы Doodle – рассматривая поначалу идею поместить Заху Хадид перед несколькими архитектурными сооружениями, иллюстраторы пришли к выводу, что визуально будет лучше смотреться одно, и остановили свой выбор на Центре Гейдара Алиева.

Лейла Мамедова