Безналичная (карточная) система оплаты проезда внедряется еще на одном из автобусных маршрутов Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, это маршрут №135, конечными остановками которого являются станция метро «Мемар Аджеми» и город Хырдалан.

«Работа по установке терминалов для безналичной оплаты проезда во всех 23 автобусах этого маршрута завершилась. Проезд будет оплачиваться только карточками BakiKart, которые используются для оплаты проезда в автобусах BakuBus и Бакметрополитене. Для удобства пассажиров на 6 остановках по маршруту следования автобуса установлены терминалы пополнения баланса карт.

Переход на безналичную систему оплаты повысит прозрачность в этой сфере, позволит точно вести статистику пассажироперевозок, облегчит налоговые вопросы, устранит необходимость общения водителя с пассажирами, прекратит «погоню за планом» и т.д.», - подчеркнул М.Агаев.

Безналичная (карточная) оплата проезда на автобусах маршрута №135 начнется в четверг, 1 июня.

Тимур Рзаев, Э.Т.