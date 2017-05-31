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Общество

ГЭЦ обнародовал результаты испытательных экзаменов 31.05.2017 21:51

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты испытательных экзаменов, проведенных 27 мая.

Как сообщили  в ГЭЦ, каждый абитуриент может войти на сайт центра и ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением «карты ответов». Кроме того, учащиеся могут узнать результаты, отправив с мобильных операторов СМС с «номером дела» на 7727.

880 из 24854 зарегистрированных абитуриентов не пришли на экзамен. За нарушение правил проведения экзамена результаты 5 абитуриентов были аннулированы.

Отметим, запись на испытательный экзамен, который пройдет 11 июня, продолжается. Лица, желающие участвовать в экзаменах, могут войти в раздел «Покупка платежной карты для испытательных экзаменов» на сайте ekabinet.dim.gov.az и получить платежную карту. Затем нужно зарегистрироваться как «Новый пользователь» на странице eservices.dim.gov.az/sinaq. Зарегистрированные пользователи могут пополнять свой баланс в любое время, купив новую платежную карту. Пользователи также могут воспользоваться средствами на своем счету для регистрации любого человека для участия в испытательных экзаменах.

АПА

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