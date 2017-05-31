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Общество

Увеличен размер штрафов по ряду статей Уголовного кодекса 31.05.2017 18:54

В среду, 31 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект, предусматривающий увеличение размера штрафов по ряду статей Уголовного кодекса.

Как сообщает 1news.az, проект был представлен председателем парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

По его словам, за прошедший период повторная разработка Кодекса об административных правонарушениях вызвала необходимость пересмотра размера штрафов.

Председатель комитета отметил, что изменения предполагают увеличение размера штрафов и по некоторым пунктам сроков заключения.

Проект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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