В среду, 31 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект, предусматривающий увеличение размера штрафов по ряду статей Уголовного кодекса.

Как сообщает 1news.az, проект был представлен председателем парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

По его словам, за прошедший период повторная разработка Кодекса об административных правонарушениях вызвала необходимость пересмотра размера штрафов.

Председатель комитета отметил, что изменения предполагают увеличение размера штрафов и по некоторым пунктам сроков заключения.

Проект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.