Бакинское транспортное агентство (БТА) взяло на контроль ситуацию на кругу возле станции метро «Мемар Аджеми» в Насиминском районе Баку, где автобусные остановки были прочно «оккупированы» таксистами.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, хаотическое расположение таксистов на кругу и прилегающих к нему улицах Гусейнбалы Алиева и Джавадхана сильно мешало движению автобусов.

«В связи с этим агентством приняты меры – нанесена дорожная разметка перед автобусными остановками, установлены соответствующие знаки. Отдельно определено место для стоянки такси», - подчеркнул М.Агаев, отметив, что, помимо этого, сотрудники БТА контролируют территорию.

Отметим, что до сих пор на кругу у станции метро «Мемар Аджеми» из-за припаркованных на остановках такси автобусы были вынуждены ссаживать и принимать пассажиров посреди проезжей части.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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