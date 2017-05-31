Азербайджанский университет языков (АУЯ) провел сегодня заседание Научного совета.

Как сообщил АПА декан университета Фикрет Джахангиров, на заседании принято окончательное решение в связи с государственным экзаменом. На заседании было обсуждено 2 вопроса - проведение одного письменного и тестового экзамена из 50 вопросов, и дипломная работа.

Согласно принятому решению, с учетом особенностей специальностей по кадровой подготовке и пожелания студентов, на ступени бакалавриата итоговая аттестация по специализированному предмету будет проводиться в форме экзамена на основе составленных вопросов или в форме защиты дипломной работы.

Наряду с этим, для успешного проведения итоговой аттестации принято целесообразным продление времени летней экзаменационной сессии.

Напомним, что изменения, связанные с проведением госэкзамена, вызвала недовольство студентов вуза. Накануне со студентами встретился замминистра образования Джейхун Байрамов.

Ф.Багирова