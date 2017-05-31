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Общество

В парламенте порекомендовали гражданам внимательно читать документ при получении кредита 31.05.2017 16:13

Граждане должны внимательно читать документ, который подписывают при взятии кредита из банка, в случае возникновения проблем – обращаться в суд.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

«Граждане, когда берут кредит, также должны думать о его возвращении», - сказал он.

Выражая отношение к высказываниям ряда депутатов о возникновении проблем с банками после девальвации национальной валюты, С.Новрузов указал, что есть страны намного больше, чем Азербайджан, где также произошла девальвация и спад ВВП.

«Происходящие в мире события, очевидно, имеют место и в Азербайджане», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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