Граждане должны внимательно читать документ, который подписывают при взятии кредита из банка, в случае возникновения проблем – обращаться в суд.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

«Граждане, когда берут кредит, также должны думать о его возвращении», - сказал он.

Выражая отношение к высказываниям ряда депутатов о возникновении проблем с банками после девальвации национальной валюты, С.Новрузов указал, что есть страны намного больше, чем Азербайджан, где также произошла девальвация и спад ВВП.

«Происходящие в мире события, очевидно, имеют место и в Азербайджане», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.