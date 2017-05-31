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Общество

Rabota.ua — все предложения Украины на одном портале 31.05.2017 15:40

Для тех, кто планирует переехать в Украину в поисках стабильного заработка, наиболее полезным сайтом окажется rabota.ua.

Принято считать, что на начальном этапе в другой стране сгодится практически любая работа, которая позволит встать на ноги. Но на самом деле гораздо выгоднее сразу же устроиться на комфортную, интересную и прибыльную должность, чтобы уже не менять ее впоследствии без крайней необходимости. Единственная сложность заключается в том, чтобы получить полное представление о рынке труда другой страны.

rabota.ua — крупнейший украинский портал, посвященный поиску работы. Какие возможности он предлагает соискателям?

Старейший и самый надежный рекрутинговый портал Украины

Свою работу портал начал еще в 2000 году — в то время, когда онлайн-рекрутинг только начинал активно развиваться. Поэтому сайту сразу же удалось занять свободную нишу в формирующемся украинском Интернете, и спустя семнадцать лет rabota.ua остается самым надежным и обширным местом, где можно найти работу. Свои предложения в базе сайта размещают крупнейшие компании Украины и совсем молодые организации — соответственно, пользователям предоставляется наиболее полный выбор.

Ежедневно страницы портала пополняются более чем ста тысячами новых вакансий. Чтобы найти среди них наиболее привлекательную должность, можно указать в поисковой строке ее название либо ознакомиться с предложениями работодателей по городам и по профессиональной сфере. Для тех, кто точно знает, в какой организации хотел бы применять свои навыки, существует поиск по фирмам — нужно просто отыскать компанию в базе и посмотреть, какие рабочие места в ней доступны на данный момент.

Портал rabota.ua ориентирован на весьма широкую аудиторию. Здесь можно найти работу с обычным офисным графиком, устроиться на работу посменно или вовсе найти работу с гибким графиком. На страницах сайта найдутся предложения для высококвалифицированных специалистов и вчерашних студентов, для тех, кто ищет временную подработку, и для людей с ограниченными возможностями.

Большое подспорье в поисках работы всегда оказывает резюме — его также можно создать прямо на портале rabota.ua и рассылать по адресатам. Кроме того, сайт предлагает удобную рассылку — если нет времени на постоянный просмотр свежих объявлений, то интересные подборки можно получать прямо на электронную почту.

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