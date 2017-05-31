Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана сообщает, что в июне среднемесячная температура воздуха немного превысит климатическую норму.

Количество осадков в июне будет близким к климатической норме, местами также немного превышая ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове в июне среднемесячная температура воздуха составит от +23 до +26 градусов (ночью - от +17 до +22, днем - от +24 до +29, в некоторые дни - до +33), что близко к климатической норме, превышая ее незначительно. Месячное количество осадков будет также близким к норме, превышая ее незначительно (норма 9-12 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит от +22 до +26 градусов (ночью - от +15 до +20, днем - от +25 до +30, в некоторые дни - до +36), что немного превышает климатическую норму. Месячное количество осадков также прогнозируется на уровне, близком к норме (норма 21-35 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нагорно-Карабахском регионе составит от +16 до +20 градусов (ночью - от +13 до +18, днем - от +18 до +23, в некоторые дни - до +30), что превышает климатическую норму на 1 градус. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 86-130 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле составит от +22 до +25 градусов (ночью - от +15 до +20, днем - от +24 до +29, в некоторые дни до +34 градусов), что близко к климатической норме, превышая ее незначительно. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 46-63 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе составит от +20 до +23 градусов (ночью - от +14 до +19, днем - от +22 до +27, в некоторые дни - до +34 градусов), что на 1 градус превышает климатическую норму. Ожидается, что месячное количество осадков в целом будет также близким к норме (норма 18-179 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Центральном Аране составит от +24 до +26 градусов (ночью - от +17 до +22, днем - от +25 до +30, в некоторые дни - до +35 градусов), что превышает климатическую норму на 1 градус. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 12-49 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы составит от +22 до +25 градусов (ночью - от +15 до +20, днем - от +24 до +29, в некоторые дни - до +34 градусов), что немного превышает климатическую норму. Месячное количество осадков также близко к норме (норма 41-72 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.