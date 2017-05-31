Недавно в Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка пейзажной фотографии под названием «Цель: Весна».

Мероприятие было посвящено природным красотам Азербайджана, многообразию ландшафтных видов азербайджанских районов.

Азербайджан – уникальная страна по совокупности совершенно контрастных природных зон, здесь можно увидеть потрясающее разнообразие пейзажей: пустыни, степи, тропические плантации, скалистые ущелья, морское побережье, плоскогорья, альпийские луга, девственные высокогорные леса, величественные равнины, покрытые пестрыми цветущими узорами.

Цель выставки – продемонстрировать красоту и многообразие азербайджанского природного наследия посредством фотографии, усилить интерес к туристическому потенциалу районов и привлечь внимание к пейзажной фотографии как жанру этого искусства. Весна – то время года, когда даже серые пустынные пейзажи расцветают, покрываясь ярким и пестрым цветочным ковром.

На выставке представлено пятнадцать работ фотографов Рустама Гусейнова, Илькина Кенгерли, Эмиля Гази и Дениса Свечникова. Специально для проекта фотохудожники провели несколько месяцев в наших регионах, «охотясь» за лучшими мгновениями азербайджанской весны.

Представляем эти восхитительные кадры и отметим, что вернисаж можно будет посетить до 2 июня.